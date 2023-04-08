Динамо і Шахтар дізнались дату та час проведення Класичного – УПЛ затвердила графік матчів 22-го туру
Дирекція української Прем'єр-ліги визначилася з розкладом протистоянь у черговому турі чемпіонату України.
Матчі 22-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 21 по 24 квітня включно, повідомляє офіційний сайт організації. Родзинкою туру стане дуель грандів українського футболу – Динамо та Шахтаря.
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22-й ТУР
21 квітня (п’ятниця)
Колос – Зоря – 15:00
22 квітня (субота)
Ворскла – Металіст – 13:00
Верес – Минай – 15:00
Динамо – Шахтар – 17:00
23 квітня (неділя)
Львів – Металіст 1925 – 13:00
Кривбас – Чорноморець – 15:00
24 квітня (понеділок)
СК Дніпро-1 – Рух – 13:00
Олександрія – Інгулець – 15:00
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