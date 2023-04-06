Динамо і Шахтар без VAR: відомі суддівські призначення на 20 тур УПЛ
Комітети Української асоціації футболу призначили арбітрів на поєдинки 20-го туру чемпіонату.
Прийдешній тур УПЛ триватиме три дні, VAR буде присутній лишень на одному поєдинку, інформує сайт УАФ.
Шахтар отримав підсилення перед матчем із Металістом – захисник не грав зі серпня
7 квітня
15:00 – Ворскла – Інгулець, головний арбітр – Романов В.М. (Дніпро)
8 квітня
13:00 – Динамо – Минай, головний арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя)
13:00 – Кривбас – Зоря, головний арбітр – Балакін М.О. (Київська обл.), арбітр VAR – Монзуль К.В. (Харків)
14:00 – Шахтар – Металіст, головний арбітр – Шандор О.А. (Львів)
15:00 – Рух – Верес, головний арбітр – Бондаренко Д.Є. (Одеса)
9 квітня
13:00 – СК Дніпро-1 – Львів, головний арбітр – Панчишин Д.І. (Харків)
13:00 – Олександрія – Чорноморець, головний арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон)
15:00 – Колос – Металіст 1925, головний арбітр – Блавацький Р.А. (Львів)
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