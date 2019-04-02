Динамо і Олімпік найчастіше пробивали пенальті в УПЛ

В першому етапі УПЛ сезону 2018/19 найчастіше призначалися пенальті в ворота суперників Динамо і Олімпіка.

Динамівці пробили 6 одинадцятиметрових ударів, реалізувавши при цьому всі 6 (100%). Таку ж кількість пенальті виконали футболісти Олімпіка, але забили лише 4 (67%), інформує офіційний сайт УПЛ.

Cимволічна збірна першої частини сезону УПЛ за версією Instat

Шахтар реалізував 2 з 4 ударів з точки (50%). Пенальті у ворота Арсенала-Київ призначали частіше за інших – 10 разів, 8 реалізованих (80%).

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По 6 одинадцятиметрових було призначено в ворота Олімпіка, Маріуполя і Чорноморця. Олімпійці пропустили у всіх шести випадках (100%), маріупольці і моряки – в 4 з 6 (67%).