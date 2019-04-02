toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Динамо і Олімпік найчастіше пробивали пенальті в УПЛ

11:30 122 Читать на русском
Динамо і Олімпік найчастіше пробивали пенальті в УПЛ
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

В першому етапі УПЛ сезону 2018/19 найчастіше призначалися пенальті в ворота суперників Динамо і Олімпіка.

Динамівці пробили 6 одинадцятиметрових ударів, реалізувавши при цьому всі 6 (100%). Таку ж кількість пенальті виконали футболісти Олімпіка, але забили лише 4 (67%), інформує офіційний сайт УПЛ.

Cимволічна збірна першої частини сезону УПЛ за версією Instat

Шахтар реалізував 2 з 4 ударів з точки (50%). Пенальті у ворота Арсенала-Київ призначали частіше за інших – 10 разів, 8 реалізованих (80%).

Карпати – Ворскла: анонс матчу УПЛ

По 6 одинадцятиметрових було призначено в ворота Олімпіка, Маріуполя і Чорноморця. Олімпійці пропустили у всіх шести випадках (100%), маріупольці і моряки – в 4 з 6 (67%).

Теги
Динамо Динамо Олімпік Олімпік УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Че Че офіційно покинув Динамо і став гравцем Сан-Паулу
    Україна — 1 квіт11198 Че Че офіційно покинув Динамо і став гравцем Сан-Паулу
3
год
:
52
хв
Карпати
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук