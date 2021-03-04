Динамо і Минай розсудить Монзуль – УПЛ оголосила суддівські призначення 17-го туру
Прем'єр-ліга визначилась з бригадами арбітрів на поєдинки 17-го туру української Прем'єр-ліги.
На офіційному сайт УАФ оприлюднили суддівські призначення на 17-й тур чемпіонату України.
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6 березня (субота)
Маріуполь – Ворскла – Микола Балакін (Київська обл.).
Олімпік – Шахтар – Юрій Іванов (Донецька обл.), арбітр ВАР – Сергій Бойко.
7 березня (неділя)
Динамо – Минай – Катерина Монзуль (Харків), арбітр ВАР – Денис Шурман.
Зоря – Львів – Ігор Пасхал (Херсон).
Інгулець – Колос – Олександр Дердо (Чорноморськ).
8 березня (понеділок)
СК Дніпро-1 – Олександрія – Андрій Коваленко (Полтава), арбітр ВАР – Євген Арановський.
Рух – Десна – Віталій Романов (Дніпро).
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