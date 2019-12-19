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Динамо і Карпати – найбільші розчарування першої частини УПЛ, – Кузнєцов

16:19 693 Читать на русском
Динамо і Карпати – найбільші розчарування першої частини УПЛ, – Кузнєцов
Олег Кузнєцов / фото з відкритих джерел

Колишній захисник Динамо Олег Кузнєцов поділився своїми враженнями від осінньо-зимової частини чемпіонату України.

"Дуже сподобалася Зоря. З приходом тренера Віктора Скрипника команда почала грати в інший футбол – яскравий. Тож тепер Зоря є реальним претендентом на срібні нагороди чемпіонату.

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А ось найбільшим розчаруванням стало Динамо. Команда позиціонує себе як гранд, а насправді... Повний провал у єврокубках і нереальний відрив у чемпіонаті від Шахтаря. Така різниця не відіграється. Верхня шістка буде грати між собою по два рази. Тому і Динамо, і Зоря, і Олександрія з Десною будуть втрачати очки. Наздогнати "гірників" нереально. Це погано, тому що інтриги в боротьбі за золото немає. Добре, що збереглася інтрига в боротьбі за срібло.

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Ну, і Карпати, які щороку на словах борються за Лігу Європи, а на ділі – за збереження прописки в еліті. Тільки один наставник щось почне будувати, його виганяють, ставлять іншого, і так по колу", – цитує Кузнєцова 1927.kiev.ua.

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blog_ava
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Олег Кузнєцов Олег Кузнєцов Динамо Динамо Зоря Зоря Карпати Карпати
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