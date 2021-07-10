Клуб Серії А пропонує киянам річну оренду форварда за 1 млн євро, інформує Динамо Киев Inside.

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Динамо просить на 500 тисяч євро більше. Також "біло-сині" хочуть прописати в угоді пункт про обов'язковий викуп Супряги за 8 млн євро. Контракт чемпіона світу U-20 з киянами розрахований до кінця 2025 року.

До слова, Супряга провів 31 матч у минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

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