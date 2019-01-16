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Динамо хотіло продати Шевченка в Корею, коли форвард тільки починав ігрову кар'єру

10:15 537 Читать на русском
Динамо хотіло продати Шевченка в Корею, коли форвард тільки починав ігрову кар'єру
Ігор та Григорій Суркіси / фото із соцмереж

Футбольний агент Володимир Абрамов розповів, як Андрій Шевченко міг опинитися в Кореї на початку кар'єри футболіста.

"Брати Суркіси? З ними взагалі ніяких незручностей не відчував. Суркісам я вдячний. Вони, як справжні єврейські хохли, вчили мене правильно себе вести. Завдяки їм я скажені контракти підписав!

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Міг прилаштувати в Корею і Андрія Шевченка. Мені Григорій Михайлович його віддавав! "Володя, якщо за Шевченка заплатять два мільйони доларів – забирай. Навіть за півтора бери!" Але корейці не потягнули. Тоді такі гроші вони ні за кого не виклали б.

Чи захотів би їхати Шевченко в Корею? Запросто. Шевченко тоді був ніхто", – цитує Абрамова Sport-express.ru.

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Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Динамо Динамо Григорій Суркіс Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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