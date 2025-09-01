Динамо серйозно розглядало ван Дейвена як потенційне підсилення команди, повідомляє VoetbalPrimeur. 19-річний нападник вдало розпочав сезон, забивши 5 голів у чотирьох матчах за другу команду ПСВ. Гра нападника привернула увагу багатьох клубів з-за кордону.

Зазначається, що київське Динамо було готове заплатити за молодого гравця понад один мільйон євро. Проте сам нападник наразі не зацікавлений у переїзді до України та планує залишитися у ПСВ.

Варто відзначити, що контракт ван Дейвена з нідерландським клубом завершується в кінці цього сезону. В доробку гравця є два матчі за збірну Нідерландів U-17.

