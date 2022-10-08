На фініші трансферного вікна, яке в Україні закрилося у вересні, "біло-сині" активно намагалися підписати форварда. Окрім Зе Луїша і Мунаса Даббура, основною ціллю киян був Жуніор Мораєс, повідомляє Динамо Киев Inside.

Луческу прагнув підписати Тайсона і Мораєса влітку – красномовна відповідь Динамо

Раніше журналіст Ігор Бурбас вже повідомляв про бажання Мірчі Луческу підписати двох екс-гравців Шахтаря – Жуніора Мораєса і Тайсона. За його інформацією, тренер Динамо отримав рішучу відмову від керівництва клубу.

Виходить, що кияни таки розглядали можливість повернення уродженця Бразилії, який отримав український паспорт і зіграв 11 матчів за нашу національну збірну. Раніше Жуніор Мораєс виступав за Динамо з 2015-го по 2018 рік, після чого вирішив перейти вільним агентом у Шахтар. Після початку повномасштабної війни в Україні 35-річний форвард повернувся у Бразилію і підписав контракт з Корінтіансом, за який забив 1 гол у 17-ти матчах.

До слова, ніякого центрфорварда Динамо у минуле трансферне вікно так і не підписало. Склад киян поповнили вінгери Владислав Кабаєв і Кахім Перріс, а також хавбек Джастін Лонвейк.

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