"З Ференцварошем буде така гра, ніби команди ходитимуть, як по мінному полю. Одна помилка і все.

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У матчі з Ювентусом у Динамо не вистачає класу, щоб грати на рівних з такими суперниками. Потрібно тільки терпіння, вболівальників, футболістів і президента. Це може зіграти свою роль", – цитує Худжамова dynamomania.

Єврокубкова доля Динамо визначиться у останньому турі Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. Для плей-офф Ліги Європи киянам потрібна перемога або нічия з рахунком 2:2, 1:1 чи 0:0.

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