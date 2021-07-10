Як відомо, сьогодні, 10 липня, Динамо вирушило на другий збір у Швейцарію. Зважаючи на перенесення матчу за Суперкубок на місяць і, як наслідок, продовження збору "біло-синіх" до 24 липня, головний тренер киян Мірча Луческу виявив бажання збільшити кількість суперників до шести.

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На даний момент є домовленість з чотирма командами – швейцарськими Серветтом і Сьйоном, французькою Ніццою та іспанським Атлетіком.

За повідомлення Meta Ratings, якщо успіхи з пошуку п'ятого і шостого спаринг-партнерів завершаться успішно, генеральною репетицією перед стартом в УПЛ (31 липня проти Вереса) повинен стати сильний суперник. Луческу виявив бажання, щоб це була команда з німецької Бундесліги.

Нагадаємо, у Швейцарії Динамо починає збір у складі 27 футболістів. Там до команди приєднаються гравці збірної України, які брали участь у чемпіонаті Європи.

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