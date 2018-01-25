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Динамо хоче, щоб ПАОК заплатив за Хачеріді 3 мільйони євро

24 січня 21:43 1396 Читать на русском
Динамо хоче, щоб ПАОК заплатив за Хачеріді 3 мільйони євро
Євген Хачеріді / ФК Динамо

Захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді все ще може перейти в грецький ПАОК.

Керівництво Динамо не проти відпустити Хачеріді в ПАОК. Правда, вимагає за це конкретну суму – 3 мільйони євро. На даний момент греки готові заплатити 1,5 мільйона. Про це пише Gazzetta.

ПАОК продовжує активно цікавитись Хачеріді, але трансфер може зірватись через травму

Захисник отримав травму в контрольній грі проти Штурма (0:2), через що пропустить близько тижня.

Треба зазначити, що контракт Хачеріді з Динамо закінчується через півроку. Євген провів у цьому сезоні 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу.

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