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Динамо хоче продати Самбрано – претенденти на захисника наполягають на оренді

12:56 1910 Читать на русском
Динамо хоче продати Самбрано – претенденти на захисника наполягають на оренді
Карлос Самбрано / фото з відкритих джерел

Захисник збірної Перу Карлос Самбрано все ще не може змінити клубну прописку.

30-річний футболіст має варіант з поверненням на батьківщину, де у його послугах зацікавлена Альянса Ліма. Перуанський клуб хоче орендувати гравця. Самбрано хотів отримувати в Альянсі 35 тисяч доларів на місяць, але клубу вдалося вмовити його на зниження зарплати.

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Іншим претендентом на оборонця "біло-синіх" є Лос-Анджелес Гелаксі. Саме заради переговорів із клубом МЛС футболіст призупинив свій перехід в Альянсу.

Щоправда, перехід Самбрано, очевидно, відкладається на невизначений термін. Динамо готове розглядати лише пропозиції щодо повноцінного трансферу захисника, інформує журналіст перуанського видання La Republica Ное Яктайо у своєму твіттері.

Нагадаємо, чинний контракт Самбрано з українським клубом розрахований до закінчення 2021 року. В поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за "біло-синіх".

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