Динамо звернулось до Шльонска щодо трансферу 22-річного Лукаша Бейгера, повідомляє видання Meczyki.

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Зазначається, що пропозиція Динамо фінансово вигідна, а кияни так можуть запропонувати бонус у вигляді участі в Лізі чемпіонів (хоч і в кваліфікації). Щоправда, через війну в Україні Бейгер, скоріш за все, відмовиться від трансферу в Київ.

Додамо, що Лукаш з 2018 по 2021 року виступав у академії Манчестер Юнайтед. У Шльонску Бейгер став провідним виконавцем, зіграв у 32 матчах минулого сезону та забив 1 гол.

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