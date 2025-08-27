У четвер, 27 серпня, Давід Беттоні перебував на трибунах стадіону в Любляні під час тренування Динамо. Завтра він відвідає матч-відповідь кваліфікації плей-офф ЛЄ між киянами і Маккабі.

Як інформує інсайдер Ігор Бурбас, роль Беттоні визначається як едвайзер, тобто консультант. Однак не виключено, що в майбутньому Беттоні довірять роль повноцінного наставника киян.

Разом із Зідедіном Зіданом Беттоні виграв у Реалі три Ліги чемпіонів. Він також самостійно працював у клубах Швейцарії та Тунісу.

