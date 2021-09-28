"Ми завжди ставимо собі нові цілі, рухаємося від матчу до матчу, стараємося вдосконалюватися та не зупинятися. Команда насолоджується своїм футболом і робить все, щоб це продовжувалося.

Мій стан? Почуваюся краще. Мій контракт? Нічого конкретного сказати не можу. Хочу далі розвиватися та допомагати команді досягати вершин.

Баварія – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

У цьому сезоні багато команд претендують на перемогу в Лізі чемпіонів. У Баварії прекрасна атмосфера, а це дуже важливо. Ми голодні до успіхів, ми прагнемо знову виграти Лігу чемпіонів.

Ми вже знаємо деяких гравців Динамо по матчах збірних. Вони грають в дуже солідний і динамічний футбол зі ставкою на надійну оборону та контратаки. Все це розібрали для нас відеоаналітики", – сказав Серж Гнабрі на прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Баварією і Динамо відбудеться в середу, 29 вересня. Початок зустрічі о 22:00. Кияни стартували в Лізі чемпіонів з нічиєї проти Бенфіки, а мюнхенці розгромили Барселону.

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