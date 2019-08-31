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"Динамо грає лонгболами, Шахтар – це "тікі-така": голкіпер Олімпіка порівняв стилі гри українських грандів

08:50 167 Читать на русском
"Динамо грає лонгболами, Шахтар – це "тікі-така": голкіпер Олімпіка порівняв стилі гри українських грандів
Бетім Альїмі / ФК Олімпік

Голкіпер Олімпіка Бетім Альїмі поділився очікуваннями від матчу 6 туру УПЛ проти донецького Шахтаря і порівняв гру "гірників" з Динамо.

 

"З Динамо досягли непоганого результату, зіграли на контратаках. У них не було по-справжньому небезпечних моментів. Готовий знову зіграти з грандом, але Шахтар – не Динамо.

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Динамо грає лонгболами, а Шахтар – це "тікі-така". З ними буде складніше. Це буде важлива зустріч з найкращою командою України. Взяти 1 бал або 3 було б надзвичайно круто", – сказав Альїмі програмі Футбольний формат.

Поєдинок Олімпік – Шахтар відбудеться 1 вересня о 17:00.

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Олімпік - Шахтар Олімпік Олімпік Відеоновини Бетім Альїмі Бетім Альїмі Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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