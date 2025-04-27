"Досить відчутний відрив в очках динамівців не впливає на інтерес до цього протистояння. В дербі свої закони і в якому б стані не знаходилися учасники, вони намагатимуться зіграти через не можу, адже йдеться про імідж клубу.

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Я вважаю, що "гірники" можуть досягти потрібного результату передусім завдяки якісним командним діям. Бо Динамо нинішнього зразка грає більш різноманітно. Хоча не думаю, що сьогодні кияни діятимуть розкуто, з відкритим забралом. Все ж, найближчий переслідувач – Олександрія ще на небезпечній відстані.

Як на мене, м'ячем частіше володітимуть донеччани, проте кияни будуть насторожі. Схиляюсь до того, що все закінчиться результативною нічиєю – 1:1, яка ще на крок наблизить динамівців до чемпіонського титулу", – сказав Ященко для Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ з 63-ма очками, Шахтар перебуває на третій позиції, у "гірників" на 10 балів менше. Українське Класичне протистояння відбудеться сьогодні, початок матчу – о 18:00 за київським часом.

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