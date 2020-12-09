"Ми розуміли, що хоч нічия нас і влаштовує, але грати на неї, тим паче вдома, не в принципах київського Динамо. Окрім того, ми зіграли з Ференцварошем на виїзді з рахунком 2:2, хоча вели після першого тайму 2:0, і знали, що той матч могли вигравати, тому хотіли перемогти. Перша звитяга в Лізі чемпіонів допоможе хлопцям, в тому числі і мені, у майбутньому.

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Гол – це переломний момент? Безумовно, у суперників були моменти, вони могли забивати. Але ми вистояли та реалізували свій шанс, переламавши хід гри. Для нас це був комфортний рахунок і ми грали вже по рахунку.

Яким поєдинком ЛЧ задоволені? Кожен матч складався по-різному. Були матчі, в яких ми грали краще, але програли. Сьогодні ж ми грали, швидше за все, не в той футбол, який хочемо показувати, але є результат. Тому відчуття двоякі, проте головне, що є євровесна.

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Якщо чесно, відсутність вболівальників – це жахливо. Хотілося б, щоб уболівальники поверталися на трибуни та підтримували команду. Все-таки, футбол без уболівальників – не той футбол, до якого всі звикли. Для футболістів величезний стимул, коли люди приходять на стадіон підтримати тебе.

Сили на останній матч першої частини сезону? Фізичні сили ми завжди знайдемо. Зрозуміло, що це остання гра (з Колосом в УПЛ – прим.), але, оскільки у нас є певне завдання, не можна розслаблятися. Ми повинні поставити крапку в цьому році та лише після цього йти у відпустку", – цитує Циганкова офіційний сайт киян.

Зауважимо, Ференцварош через поразку від Динамо (0:1) припиняє свої виступи у єврокубках у поточному сезоні, набравши після 6-ти турів лише один заліковий пункт. Кияни з 4 очками в активі з третього місця групи G прямують в плей-офф Ліги Європи.

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