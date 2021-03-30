Олександрія та Динамо розраховують на підтримку уболівальників під час матчу 20-го туру УПЛ.

Підопічні Володимира Шарана поновлять чемпіонат після міжнародної паузи домашнім поєдинком проти поточного лідера першості. Клуб готується до присутності уболівальників на КСК Ніка, але поки не починав продаж квитків.

Попов близький до повернення на поле – ЗМІ пояснив, чому захисник пропустив товариський поєдинок Динамо

"Станом на сьогодні, 30 березня, матч має відбутися за присутності глядачів, проте все буде залежати від епідеміологічної ситуації в нашій області. Через це продаж квитків на поєдинок розпочнеться не раніше четверга, 1 квітня", – повідомляє прес-служба Олександрії.

До слова, матч 20-го туру чемпіонату України Олександрія – Динамо має відбутися 4 квітня. Стартовий свисток пролунає о 19:30. Наразі кияни очолюють турнірну таблицю УПЛ, а Олександрія розташувалася на сьомому місці.

"Україні треба відіграти, як Франція": Грозний – про Казахстан, втраченого де Брюйне та "головоломку" від Шевченка