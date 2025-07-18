Півзахисник київського Динамо Кирило Пашко може поповнити і без того насичену українцями команду Польщі.

Кирило Пашко найближчим часом стане гравцем гданської Лехії, повідомляє PiotrPotepa. За інформацією джерела, 19-річний футболіст вже перебуває у Гданську та приєднається до польського клубу на правах оренди.

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Нагадаємо, що нещодавно Максим Дячук також перейшов до гданської Лехії на правах оренди, підписавши контракт на один сезон.

Варто зазначити, що крім Дячука, у складі Лехії вже виступають четверо українських футболістів — Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Антон Царенко та Богдан В’юнник. Минулого сезону за команду грав і Максим Хлань, який зараз намагається знайти нове місце у турецькій Суперлізі.

Lada dzień do Lechii Gdańsk dołączy zawodnik Dynama Kijów Kyrylo Pashko.



19-letni pomocnik jest już w Gdańsku. Pashko przejdzie do Lechii na zasadzie wypożyczenia. pic.twitter.com/geoI2Wcod7 — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) July 18, 2025

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