"З того, що я знаю, Динамо наразі планує посилювати методологію в тренерському штабі. Чи це буде новий аналітик, чи ще якийсь помічник – але хтось має бути.

Ребров прокоментував виступи українських команд в єврокубках: "Динамо має усе, щоб вийти далі"

Тобто ключова проблема не в персонально Шовковському, а в тому, що поруч із ним немає того, хто мав би бути", – сказав Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадуємо, що Динамо розпочало сезон УПЛ з мінімальної перемоги над Вересом, а в другому турі команда розгромила Рух із рахунком 5:1. В єврокубках ситуація скромніша – у другому раунді кияни двічі обіграли Хамрун Спартанс по 3:0, а в першому матчі наступного етапу мінімально поступилися Пафосу.

Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів