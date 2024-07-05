З СК Дніпро-1 в Динамо перейдуть ще як мінімум два футболісти, повідомляє Telegram-канал BurBuzz.

Динамо продовжує розграбування СК Дніпро-1 – кияни націлились вже на третього гравця дніпрян, Полісся в конкурентах

За інформацією джерела, мова йде про молодих талантів Данила Хана та Дениса Жданова. Обом новачкам зараз по 18 років.

Хан – центральний хавбек, який минулого сезону у складі юнацького СК Дніпро-1 провів 27 матчів. Жданов – правоногий вінгер, котрий в 16 матчах чемпіонату забив 5 мʼячів. Кінцівку сезону не дограв через травму.

Нагадаємо, раніше Динамо вже підписало двох представників дніпрян – Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського і веде переговори щодо 18-річного вінгера Раміка Гаджиєва.

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