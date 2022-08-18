Незабаром кияни повинні переїхати з Лодзі у інше польське місто – Краків, стверджує Динамо Київ Inside.

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Представники Динамо завершують переговори із місцевою Краковією щодо оренди її тренувального комплексу та клубного стадіону, який вміщує 15 тисяч глядачів. Тут "біло-сині" хочуть проводити не лише матчі єврокубків, а й деякі на внутрішній арені. Потенційний дебют – другий тур УПЛ проти СК Дніпро-1 (28 серпня).

Додамо, що екскурсію для команди Луческу може провести Євген Коноплянка, який з початку року виступає у складі Краковії.

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