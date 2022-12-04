Динамо готується до зимових зборів у Туреччині – доля Луческу і повернення українця з Європи
Ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський поділився інформацією щодо планів київського Динамо на зимову павзу.
"Динамо вже готує документи до Міністерства молоді та спорту щодо того, щоб їм надали можливість підготуватися до весняної частини чемпіонату в Туреччині. Є вже попередній графік цих зборів.
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За моєю інформацією, ще не було зустрічі президента клубу Ігоря Суркіса з Мірчею Луческу. Динамо зараз спростовує чутки про відставку тренера.
Щодо списку гравців, то, за моєю інформацією, там є Лєднєв. У Фехервара є опція викупу гравця, але поки він нею користуватися не буде. З великою долею ймовірності Богдан поїде на перший збір.
Щодо Булеци, то цей варіант не пройде. Я так розумію, що за домовленістю двох президентів він буде грати в оренді в Зорі до кінця поточного сезону", – сказав Співаковський.
Динамо завершило літньо-осінню частину чемпіонату на третій сходинці із 30 заліковими балами. Відставання від лідера – СК Дніпро-1 – становить 5 пунктів.
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