"Динамо вже готує документи до Міністерства молоді та спорту щодо того, щоб їм надали можливість підготуватися до весняної частини чемпіонату в Туреччині. Є вже попередній графік цих зборів.

Трансфер Бєсєдіна: агент форварда Динамо відреагував на чутки про контракт з турецьким клубом

За моєю інформацією, ще не було зустрічі президента клубу Ігоря Суркіса з Мірчею Луческу. Динамо зараз спростовує чутки про відставку тренера.

Щодо списку гравців, то, за моєю інформацією, там є Лєднєв. У Фехервара є опція викупу гравця, але поки він нею користуватися не буде. З великою долею ймовірності Богдан поїде на перший збір.

Щодо Булеци, то цей варіант не пройде. Я так розумію, що за домовленістю двох президентів він буде грати в оренді в Зорі до кінця поточного сезону", – сказав Співаковський.

Динамо завершило літньо-осінню частину чемпіонату на третій сходинці із 30 заліковими балами. Відставання від лідера – СК Дніпро-1 – становить 5 пунктів.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи