Динамо провело тренування в рамках підготовки до матчу 7-го туру УПЛ проти Металіста 1925, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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До обойми "біло-синіх" повернулись збірники, які не стали чекати ще на спаринг проти Чехії, серед них: Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук та Віктор Циганков. Варто відзначити, що у загальній групі вже тренується Микита Бурда, який через травму вже понад рік перебуває поза грою.

Попереду на Динамо очікує 7 матчів за три тижні, серед яких вже будуть поєдинки Ліги чемпіонів.

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