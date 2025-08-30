Київське Динамо не змогло створити сенсацію та пробитися до основного раунду Ліги Європи. У матчі-відповіді українці намагалися відігратися після поразки в Сербії, але вирішальний гол Герреро на ранній стадії поєдинку (1:0) хоча й дав надію, та цього виявилося замало для подолання бар’єру кваліфікації.

Динамо перемогло Маккабі Тель-Авів, але вилетіло з Ліги Європи – з Шапаренком стався курйозний момент

Таким чином, Динамо не потрапило до групового етапу Ліги Європи, а ізраїльський Маккабі Тель-Авів, який здобув путівку, продовжить боротьбу серед команд основного раунду. Український клуб, незважаючи на всі зусилля, не зміг реалізувати свої моменти і продовжить євросезон у Лізі конференцій. Детальніше про та інше дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

