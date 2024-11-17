Динамо у зимове трансферне вікно хоче підсилити одразу три позиції й шукає вінгера, нападника і центрального захисника, розповів Бурбас на своєму YouTube-каналі.

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Одним з перших кандидатів на підписання є Андерсон Джордан з Зорі. За інформацією джерела, боси Динамо бачать у 25-річному бразильцеві серйозний потенціал (впевнена гра на другому поверсі, хороше відчуття вибору позиції плюс параметри). Захисник має замінити Браяна Себальйоса, який так і не зміг зарекомендувати себе у київській команді.

Зазначається, що між Динамо та Зорею добре налагоджена комунікація, тож проблем з трансфером виникнути не мало б (на початку вересня луганці відпустили у команду Шовковського панамського форварда Едуардо Герреро).

Нагадаємо, Джордан перейшов у Зорю з бразильського клубу Віла Нова у липні 2024 року за 400 тисяч євро (раніше виступав за луганців на правах оренди). У поточному сезоні провів за "чорно-білих" 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Його контракт чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює Андерсона у 800 тисяч євро.

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