Київське Динамо планує ще один трансфер у поточне міжсезоння.

Журналіст Олег Ящук у своєму Instagram поділився інсайдом щодо підсилення Динамо у поточне трансферне вікно.

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Зазначається, що гравець виступає на позиції вінгера та є іноземцем. Не розкривається нинішній клуб футболіста та його національність, але відомо, що його зарплата становитиме 1,2 млн – щоправда, невідомо у якій валюті.

Додамо, що нещодавно повідомлялось про інтерес киян до вінгера Вітінью з Атлетіко Паранаенсе, а трансфер може обійтись у 3,8 млн євро.

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