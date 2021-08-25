Динамо готує трансфер іноземного вінгера, – журналіст
08:00 - Читать на русском
Київське Динамо планує ще один трансфер у поточне міжсезоння.
Журналіст Олег Ящук у своєму Instagram поділився інсайдом щодо підсилення Динамо у поточне трансферне вікно.
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Зазначається, що гравець виступає на позиції вінгера та є іноземцем. Не розкривається нинішній клуб футболіста та його національність, але відомо, що його зарплата становитиме 1,2 млн – щоправда, невідомо у якій валюті.
Додамо, що нещодавно повідомлялось про інтерес киян до вінгера Вітінью з Атлетіко Паранаенсе, а трансфер може обійтись у 3,8 млн євро.
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