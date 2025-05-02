"До табору Динамо приїхав іноземний новачок. Наскільки мені відомо, вже третій день з командою тренується лівоногий вінгер Анхель Торрес. Той самий колумбієць, якого не вдалося привезти з Австралії минулого літа.

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Коротко нагадаю історію. Рік тому футболіста було звинувачено у зґвалтуванні та порушено кримінальну справу. Фінальне судове слухання відбулося місяць тому і виправдало фігуранта.

Таким чином, Торресу повернули паспорт. От він безперешкодно і прибув до України. Тут вже познайомився з "динамівцями", підписався на клубний акаунт та кількох партнерів", – написав журналіст Ігор Бурбас в Telegram-каналі.

Додамо, що 25-річний колумбієць може дістатися киянам безкоштовно, адже перебуває в статусі вільного агента. Але заявляти Торреса вже планують на наступний сезон, адже вінгер цілий рік був без ігрової практики. Останнім клубом колумбійця був Сентрал Кост Марінерс. Гравець є вихованцем Порту, перебуваючи в системі клубу з 2019 по 2021 рік.

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