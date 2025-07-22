Динамо Київ не полишає інтересу до захисника Рієки Степана Радельїча. Як повідомляє jutarnji.hr, представники українського клубу планують поїздку до Хорватії, аби наживо оцінити гру 27-річного футболіста у матчі проти Лудогорця.

Динамо переманює легіонера збірної за 3 мільйони євро – двометровий гігант хоче в інший клуб

Ситуацію прокоментував спортивний директор хорватського клубу Дарко Райч-Судар: "Запити щодо гравця є, але якщо трансфер все ж таки відбудеться, то ми зацікавлені в тому, щоб це сталося якомога пізніше. Інтерес з боку Динамо до Радельїча дійсно присутній. Мені дзвонив їх менеджер, але поки угода не може відбутися, та як їм спочатку потрібно продати двох своїх гравців, щоб когось купити".

Відомо також, що на Радельїча претендувало загребське Динамо, готове викласти 800 тисяч євро. Київський клуб, за даними джерела, розглядає суму у 2 мільйони євро, але офіційна пропозиція поки не надходила.

При цьому оточення гравця сумнівається щодо переїзду в Україну через війну – це може стати ключовим стримуючим фактором у перемовинах. Радельїч виступає за Рієку з 2023 року. Загалом він відіграв у 73 матчах, в яких забив чотири голи та віддав два асисти.

Transfermarkt оцінює гравця у 2,8 мільйона євро. Контракт Радельїча з Рієкою чинний до 2026 року.

Хамрун банили в ЛЧ через договірняк, 0:10 від Бенфіки, тренер асистував легенді Серії А – момент істини для Динамо