Керівництво Динамо планує встановити навіс над трибунами стадіону імені Лобановського. Йдеться про сектори, які розташовані поруч із парковою зоною, повідомляє ТаТоТаке.

Динамо розсекретило суму, яка щорічно потрібна на утримання нового газону стадіону імені Лобановського

Окрім цього, кияни мають намір постелити гібридний газон – такий самий зараз на НСК Олімпійський. Аналогічний газон постелений ще на двох тренувальних полях Динамо на клубній базі.

Зауважимо, побажання щодо покращення інфраструктури висловив Мірча Луческу одразу після приходу в столичний клуб.

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