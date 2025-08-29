Вінгер Фламенго Огундана Шола може приєднатись до київського Динамо в останні дні трансферного вікна.

Динамо активно працює над пошуком лівого вінгера, а пріоритетним варіантом є універсал Фламенго Огундана Шола, повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що його основна позиція – лівий інвертований вінгер, однак він також може зіграти праворуч та на вістрі атаки. У складі молодіжки Фламенго Шола виграв Інтерконтинентальний кубок, а його головною чеснотою є "екстремальна швидкість".

Цікаво, що 20-річний нігерієць дуже популярний у соцмережах – в Instagram на нього підписано близько 190 тисяч користувачів. Для порівняння, на офіційний акаунт Динамо підписані 380 тисяч.

Додамо, що Шола в поточному сезоні відзначився 4 голами та 3 асистами в 29 матчах у бразильських турнірах U-20.

