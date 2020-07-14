Динамо готове влаштувати масовий розпродаж – у зоні ризику навіть Циганков і Миколенко

Київське Динамо буде ретельно розглядати пропозиції щодо трансферів своїх гравців, зокрема і щодо лідерів.

Динамо відкрите до продажу лідерів команди – вінгера Віктора Циганкова та захисника Віталія Миколенка, стверджує Sport Arena.

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Видання повідомляє, що кияни будуть прагнути продати також кількох легіонерів: Томаша Кендзьору, Мохамеда Кадірі, Франа Соля і Жерсона Родрігеса, який нині грає за Анкарагюджю на правах оренди. Цих виконавців Динамо хотіло відправити в інші команди ще в зимове трансферне вікно разом з іншими легіонерами, від яких вдалося позбутися. Але продати їх складно через великі зарплати, які вони отримують в Києві.

Очевидно, проблемою в цьому питанні можуть стати фінансові апетити киян. Динамо не налаштоване відпускати своїх гравців за безцінь, а в умовах фінансової кризи претендентів, готових платити великі суми, не так і багато. Наразі офіційних пропозицій щодо Циганкова і Миколенка агенти і столичний клуб не отримували.

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