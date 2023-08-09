Раніше повідомлялось, що Шапаренко може перейти в Атлетіко, проте, за інформацією Пасічника, це не відповідає дійсності.

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Наразі Микола готується у складі Динамо до протистояння з Арісом. Покинути Київ хавбек може аж взимку, з розрахунком на успішні виступи у складі збірної України в осінніх матчах проти Італії та Англії. "Біло-сині" планують почати перемовини з 15 млн євро + відсоток від наступного трансферу.

Загалом, Шапаренко провів за Динамо 146 матчів, у яких відзначився 18 голами та 16 асистами. Transfermarkt оцінює Миколу у 8 млн євро.

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