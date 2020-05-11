Динамо офіційно відновлює командні тренування – відома дата довгоочікуваного повернення

Київське Динамо поступово повертається до звичного ритму життя після карантину.

На вівторок, 12 травня, заплановане довгоочікуване повернення до повноцінного тренувального процесу, інформує офіційний сайт клубу.

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Команда вперше за майже два місяці збереться на навчально-тренувальній базі в Конча-Заспі. Гравці Динамо були змушені ізолюватися вдома і тренуватися самостійно з 18 березня, коли в Україні були тимчасово заборонені всі футбольні змагання, а через кілька днів у Києві було встановлено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. З 11 травня країна розпочала пом'якшення карантинних норм, і "синьо-білі" вирішили не затягувати з поверненням до повноцінних тренувань.

Додамо, що УПЛ сподівалася відновити матчі 30 травня, однак є велика ймовірність, що це рішення доведеться перенести на більш пізній термін.

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