toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ОЛІМПІК ШАХТАР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Динамо готове продати Циганкова – ЗМІ назвав суму

20:16 157 Читать на русском
Динамо готове продати Циганкова – ЗМІ назвав суму
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Київське Динамо готове попрощатися з півзахисником команди Віктором Циганковим.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Динамо не відпустить свого гравця в інший клубу за суму, меншу 20 мільйонів євро. За лідером киян нібито стежать клуби Серії А.

Циганков має дві проблеми: на лідера Динамо претендує лише один клуб

Однак, за інформацією Динамо Київ Inside, київський клуб має трохи менші очікування від ймовірного трансферу. "Сьогодні будь-якому клубу Циганкова загорнуть у подарункову упаковку з бантиком рівно за 15 млн євро. Причини прості: вік, травми, зарплата 1,9 млн", – йдеться у повідомленні ресурсу.

До слова, за Динамо Циганков провів 146 офіційних матчів, забив 53 м'ячі і віддав 45 гольових пасів. У першому ж сезоні після відходу Ярмоленка (2017/18) Віктор став лідером киян. Вінгер оформив своєрідний дабл-дабл: 17 голів, 14 асистів. Після зупинки футболу вартість динамівця на Трансфермаркт впала з 20 до 16 млн євро.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ

blog_ava
"Перейшов за пляшку горілки": екс-голкіпер збірної Росії, якого принизив Шевченко, прокоментував свій трансфер у Факел
10:02
4938
Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Віктор Циганков Віктор Циганков
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Хоффенхайм
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук