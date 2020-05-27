Динамо готове продати Циганкова – ЗМІ назвав суму

Київське Динамо готове попрощатися з півзахисником команди Віктором Циганковим.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Динамо не відпустить свого гравця в інший клубу за суму, меншу 20 мільйонів євро. За лідером киян нібито стежать клуби Серії А.

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Однак, за інформацією Динамо Київ Inside, київський клуб має трохи менші очікування від ймовірного трансферу. "Сьогодні будь-якому клубу Циганкова загорнуть у подарункову упаковку з бантиком рівно за 15 млн євро. Причини прості: вік, травми, зарплата 1,9 млн", – йдеться у повідомленні ресурсу.

До слова, за Динамо Циганков провів 146 офіційних матчів, забив 53 м'ячі і віддав 45 гольових пасів. У першому ж сезоні після відходу Ярмоленка (2017/18) Віктор став лідером киян. Вінгер оформив своєрідний дабл-дабл: 17 голів, 14 асистів. Після зупинки футболу вартість динамівця на Трансфермаркт впала з 20 до 16 млн євро.

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