"Я знаю, що Динамо пропонувало президенту Зорі Геллеру обрати Шепелєва або Андрієвського, а також до цього доплатити певну суму за Герреро. Але він зараз забиває на Копа Амеріка, і фінансові запити Геллера не збігаються з можливостями Динамо.

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Президент луганців розуміє, що Герреро може зараз запалити на турнірі та отримати якісь інші пропозиції. Продавати його дешевше за 4-5 млн до планів Геллера не входить", – поділився Співаковський у випуску ТаТоТаке. Раніше повідомлялось, що "біло-сині" пропонували Зорі Шепелєва або Андрієвського та 1,5 млн (вочевидь, валюти) за Герреро.

Відзначимо, що Едуардо в цьому сезоні провів 33 матчі в усіх турнірах, оформивши 13 голів та 4 асисти. За даними Transfermarkt, контракт панамця зі Зорею розрахований до літа 2027-го, а ціна складає 1,2 млн євро.

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