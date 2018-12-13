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"Динамо головою вже у відпустці", – Заховайло вважає, що Яблонец не програє у Києві

18:53 100 Читать на русском
"Динамо головою вже у відпустці", – Заховайло вважає, що Яблонец не програє у Києві
В'ячеслав Заховайло / Фото з соцмереж

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який мешкає у Чехії, зробив свій прогноз на матч Ліги Європи.

"Непросто передбачити результат гри. Динамо першу частину чемпіонату завершило. Останній матч у 2018 році нічого не значить. Абсолютно. Хлопці вже сидять на сумках з авіаквитками, очікуючи завершення матчу. Головою кияни вже у відпустці. Це звичайна психологія.

Динамо – Яблонец: де дивитись матч Ліги Європи

Можна лише вгадувати, який настрій панує всередині колективу. Не знаю, чи Хацкевич буде експериментувати. Знаю точно, що Яблонец приїде вмотивованим, попри відсутність шансів на вихід з групи. Для чехів це останній матч у Лізі Європи, вони захочуть себе проявити чи принаймні грюкнути дверима наостанок.

Більше схиляюся до того, що чехи здивують суперника та не програють у Києві. Яблонец хоч і програв Ренну в двох матчах, але за грою не поступився, з Динамо зіграли внічию – був камбек з 0:2 в 2:2. У цій команді є свою родзинка", – передає слова Заховайла Bookmaker-ratings.

Динамо – Яблонец: стартові склади на матч Ліги Європи 2018/19

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
21
хв
Яблонец
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