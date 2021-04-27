Хавбек Динамо Микола Шапаренко не приховував емоцій після дострокового тріумфу в УПЛ, який гарантувала перемога над Інгульцем (5:0).

"Довго до цього йшли. Багато роботи, багато нервів віддали. Всі, хто у нас не вірив, тепер стали нашими фанатами.

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І хочеться лише сказати спасибі тренерському штабу і вболівальникам, які нас підтримували в цьому сезоні. Але попереду ще Кубок. Ми голодні до перемог – немає чого розслаблятися", – зізнався Шапаренко в коментарі Football Hub.

Окрім дострокового чемпіонства та перемоги в Суперкубку України, "біло-сині" ще можуть тріумфувати у Кубку. Фінал сезону 2020/21 відбудеться 13 травня, кияни зустрінуться зі Зорею.

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