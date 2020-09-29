Гра за добрих 15 мільйонів євро мінімум. Киянам потрібно захистити виїзну перемогу 2:1. Де дивитися матч Динамо – Гент онлайн? Зустріч транслює канал "Футбол 1". Вже о 21:15 там же почнеться студія "Ніч Ліги чемпіонів". Матч і онлайн-трансляція Динамо – Гент на "Футбол 24" стартував о 22:00. Бельгійці після поразки від команди Луческу поступилися і в рідному чемпіонаті, хоча за моментами награли на цілком собі впевнену перемогу. Динамо розтрощило Минай в більшості та вперше за понад 2 роки очолило чемпіонат України. А ось Гент усе ще виглядає дуже натужно. "Буйволи" ризикують втратити Яремчука, який на звітний поєдинок навіть не поїхав. Немає в заявці команди Де Декера і вилученого в першій грі Безуса.

Динамо – Гент: анонс і прогноз на матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон, Буяльський, Де Пена – Супряга

Запасні: Бойко, Сирота, Шепелєв, Андрієвський, Циганков, Вербіч, Соль

Гент: Руф – Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджі, Фортуна – Овусу, Дорш – Букарі, Кляйндінст, Ньянгбо – Депуатр

Запасні: Коосеманс, Ботака, Мохаммаді, Самуаз, Марре, Кумс, Годо