Динамо гарантувало собі участь у груповому етапі єврокубка 2018/19

Перемога Динамо над Шахтарем забезпечила киянам друге місце в УПЛ за підсумками сезону та участь у груповому етапі єврокубка.

Динамо перемогло Шахтар в матчі 27 туру УПЛ та забезпечило собі як мінімум другу сходинку за підсумками чемпіонату України 2017/18.

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Кияни вже не опустяться нижче другого місця в УПЛ та гарантували собі путівку в груповий раунд єврокубка на сезон 2018/19.

Згідно останньої реформи УЄФА, команда, яка вилетить у третьому раунді або раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, гарантовано гратиме у груповому раунді Ліги Європи.

Якщо Динамо стане чемпіоном України, то гратиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів. У випадку віце-чемпіонства кияни стартуватимуть у третьому раунді кваліфікації ЛЧ.

Таким чином, навіть якщо Динамо не пройде кваліфікацію Ліги чемпіонів, то гарантовано зіграє у груповому етапі Ліги Європи 2018/19.

Динамо перемогло Шахтар у матчі 27 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу. Олександр Хацкевич та Паулу Фонсека поділились враженнями від гри. Кияни емоційно відсвяткували перемогу в роздягальні.