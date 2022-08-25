Динамо вже може не хвилюватися щодо свого місця на жеребкуванні групового етапу Ліги Європи.

Вчорашні результати матчів Ліги чемпіонів гарантували киянам місце у першому кошику ЛЄ.

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Для цього Динамо потрібен був прохід Рейнджерс або Динамо Загреб у груповий етап ЛЧ. Обидві команди впоралися із завданням, тому підопічні Луческу будуть сіяними найвище у другому єврокубку. Це дозволить точно уникнути зіткнення з МЮ, Арсеналом, Ромою, Лаціо та іншими небезпечними суперниками.

Додамо, що жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23 відбудеться у п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі. Початок – о 14:00 за київським часом. Сьогодні відбудуться завершальні матчі кваліфікації, серед яких і АЕК Ларнака – СК Дніпро-1. Якщо дніпряни відіграють домашні 1:2, то також гратимуть у групі ЛЄ, а невдача означатиме спускання в Лігу конференцій.

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