Динамо Київ приймає Фенербахче на номінально домашній арені в 6 турі Ліги Європи. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Останній шанс команди Луческу перемогти на груповому етапі Ліги Європи 2022/23. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартує о 22:00. Кияни здобули лише 1 бал за попередні 5 турів, тому вилетіли з єврокубків і б'ються лише за честь. Стамбульці заочно змагаються з Ренном, який приймає АЕК, за 1 місце. Де дивитися матч Динамо – Фенербахче онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший, де після фінального свистка студія з експертами підсумує перипетії зустрічі.

Динамо – Фенербахче: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Відзначаємо повернення у стартовий склад Георгія Бущана, який через травму пропустив 10 матчів. Востаннє голкіпер збірної України грав ще... проти Фенербахче в ЛЄ. Ванат сьогодні виходить на лівому фланзі атаки. Гармаш, Кабаєв і Караваєв повертаються на лаву запасних.

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренко – Сидорчук (к), Шепелєв – Циганков, Буяльський, Ванат – Бєсєдін