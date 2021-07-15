Динамо – Евіан: онлайн-відеотрансляція матчу
15 липня 17:45 - Читать на русском
У рамках тренувального збору в Альпах київське Динамо проводить спаринг з французьким Евіаном. Стартовий склад і онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.
Матч Динамо – Евіан стартує о 18:00 за київським часом. Товариський поєдинок чемпіона України можна переглянути онлайн на клубному YouTube-каналі "біло-синіх" безпосередньо в цій новині.
Стартовий склад:
Динамо: Бойко – Тимчик, Кендзьора, Шабанов, Дубінчак – Коробенко, Гармаш – Лєднєв, Беніто, Де Пена – Ванат.
Запасні: Вівчаренко, Буяльський, Андрієвський, Антюх, Родрігес, Кулач.
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