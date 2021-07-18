У рамках тренувального збору в Альпах київське Динамо проводить спаринг зі швейцарським Етуалем. Стартовий склад і онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.

Матч Динамо – Етуаль стартує о 18:00 за київським часом. Товариський поєдинок чемпіона України можна переглянути онлайн на клубному YouTube-каналі "біло-синіх" безпосередньо в цій новині.

Стартовий склад:

Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Антюх, Лєднєв, Циганков – Вербіч.

Відзначимо появу в стартовому складі футболістів збірної України, які повернулися з відпочинку після Євро-2020.

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