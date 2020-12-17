Київське Динамо креативно відреагувало на новину про технічну перемогу Шахтаря в матчі з Інгульцем.

"Біло-сині" у своєму Instagram розмістили фото дещо незвичної верхівки турнірної таблиці УПЛ після завершення першого кола.

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У графі перемог Шахтаря замість 8 стоїть число 7,5, а допис супроводжується ефектним підписом: "Шахтар у "драматичному" матчі переміг Інгулець і зменшив відрив від киян до 1-го залікового пункту".

Нагадаємо, поєдинок Інгулець – Шахтар не відбувся через поганий стан газону. Як виявилося, господарі не вмикали підігрів упродовж кількох днів, тому поле стало надто твердим і травмонебезпечним. Після першого кола чемпіонату Динамо йде першим, а "гірники" відстають лише на одне очко.

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