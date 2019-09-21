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Динамо дозволило орендованому Супрязі зіграти проти киян

09:51 243
Динамо дозволило орендованому Супрязі зіграти проти киян
Владислав Супряга / Фото СК Дніпро-1

Владислав Супряга зможе допомогти СК Дніпро-1 в 9-му турі чемпіонату України.

 

"Так, я зможу зіграти проти киян – керівництво Динамо дозволило мені вийти на поле в цьому матчі, я цьому дуже радий", –цитує Супрягу офіційний сайт дніпровського клубу.

"Проблема більше стратегічна", – Михайленко пояснив, чому Супряга не зумів заграти під керівництвом Хацкевича

19-річний форвард захищає кольори СК Дніпро-1 на правах оренди, контракт гравця належить Динамо.

В поточному сезоні УПЛ Владислав провів 5 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

Зустріч Динамо та СК Дніпро-1 в рамка 9-го туру чемпіонату України відбудеться 29 вересня, початок о 17:00.

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Теги
Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо - СК Дніпро-1 Динамо Динамо
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