Динамо дозаявить 6 гравців на другу частину сезону – стільки ж вибуло із заявки
Кияни проводять зміни у своїй заявці на сезон 2022/23.
Динамо прибрало з заявки шістьох гравців, які покинули команду цієї зими: Забарного, Циганкова, Кулача, Кендзьору, Бєсєдіна та Кравченка, повідомляє Динамоманія.
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Втім, до заявки мають додатись: Лєднєв, Беніто та Моргун (список А). До списку Б потраплять Максим Дячук, Назар Волошин та Владислав Єрьоменко.
Також до заявки мають потрапити двоє нових тренерів Динамо – Олександр Шовковський (асистент головного тренера) та Андрій Оберемко (тренер з фізпідготовки Динамо U-19). Усі вищезазначені зміни мають бути відображені найближчим часом на офіційному сайті УПЛ.
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