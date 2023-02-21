Кияни проводять зміни у своїй заявці на сезон 2022/23.

Динамо прибрало з заявки шістьох гравців, які покинули команду цієї зими: Забарного, Циганкова, Кулача, Кендзьору, Бєсєдіна та Кравченка, повідомляє Динамоманія.

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Втім, до заявки мають додатись: Лєднєв, Беніто та Моргун (список А). До списку Б потраплять Максим Дячук, Назар Волошин та Владислав Єрьоменко.

Також до заявки мають потрапити двоє нових тренерів Динамо – Олександр Шовковський (асистент головного тренера) та Андрій Оберемко (тренер з фізпідготовки Динамо U-19). Усі вищезазначені зміни мають бути відображені найближчим часом на офіційному сайті УПЛ.

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