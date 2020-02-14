Динамо дозаявило зимового новачка на другу половину сезону

Київське Динамо внесло Беніто до заявки команди на другу половину сезону УПЛ 2019/20.

Беніто потрапив до заявки Динамо на другу частину сезону 2019/20, інформує офіційний сайт УПЛ.

Беніто відзначився розкішним голом у дебютному матчі за молодіжку Динамо

Нігерієць отримав 77-й номер та потрапив до списку Б. Додамо, що в заявці Динамо на УПЛ немає іншого новачка – Ібрагіма Каргбо. В ході поточного сезону форвард вже був заграний за два клуби і, згідно з правилами ФІФА, не має права виступати за третій клуб до кінця сезону.

До слова, Динамо розпочне другу половину сезону матчем проти Ворскли, гра запланована на 22 лютого, початок о 17:00.

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